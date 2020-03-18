У Ростові до політв'язнів-кримчан не пускають родичів через карантин

Родичі кримських татар, незаконно утримуваних у Ростовському СІЗО (РФ), не зможуть побачитися з ними щонайменше два тижні через карантинні заходи.

Про це з посиланням на дружину політв'язня Марлена (Сулеймана) Асанова Айше Асанову повідомляє ГО "Кримська солідарність".

«Сьогодні з ранку я прийшла на побачення, хотіла потрапити до чоловіка, так як вчора стався невеликий інцидент у будівлі суду. Я знаю, що він дуже переживав щодо цього. Щоб його трохи заспокоїти, я хотіла поговорити з ним. Але, на жаль, мені не вдалося потрапити на побачення, оскільки нам сказали, що в зв'язку з ризиками можливого інфікування COVID-19 прийшов наказ, що з 16 березня 2020 року нікому не дозволяти побачення», - розповіла Айше.

За її словами, обмеження діятиме щонайменше два тижні.

"Ми простояли з шостої до восьмої ранку, і ось лише щойно нам оголосили цю новину", - прокоментувала дружина політв'язня.

Айше Асанова - дружина одного з кримських татар, обвинувачених у "справі Хізб ут-Тахрір", яких утримують у ростовському СІЗО. Марлен (Сулейман) Асанов входить у так звану "другу Бахчисарайську групу". Його з іншими обвинуваченими затримали в окупованому Криму в жовтні 2017 року і зараз судять у Ростові-на-Дону, звинувачуючи в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії зарахована до терористичних.

Раніше "Кримська солідарність" повідомляла, що під час судового засідання 17 березня Айше з коридору показала чоловікові саморобний плакат з написом "Ти потрібен нам як повітря". За це співробітники суду склали на неї протокол за ст.17 ч.2 КпроАП РФ (невиконання вимог судових приставів).

Фото: Кримська солідарність