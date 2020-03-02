У активіста, який заявив "Крим-це Україна", закінчився термін покарання

В окупованому Криму засудженого до двох років умовно за звинуваченням у публічних закликах до "порушення територіальної цілісності РФ" активіста Сулеймана Кадирова звільнили від покарання у зв'язку із закінченням випробувального терміну.

Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр.

"Сьогодні, 2 березня 2020 року, Сулейман Кадиров отримав довідку про зняття його з "обліку кримінально-виконавчої інспекції" у зв'язку із закінченням випробувального терміну. Відповідний документ знаходиться в розпорядженні Кримськотатарського ресурсного центру", - йдеться в повідомленні.

У КРЦ нагадали, що так званий Феодосійський міський суд засудив кримського татарина за коментар у соцмережах про те, що Крим був, є і буде територією України.

"Кадирова було визнано винним у публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії за коментар у Facebook: "Крим - це Україна. Завжди був, є і буде", - інформує КРЦ.

Як повідомляв Укрінформ, 5 жовтня 2016 року російські силовики прийшли з обшуком у будинок кримськотатарського активіста Сулеймана Кадирова. Пізніше ФСБ порушила стосовно нього кримінальну справу за нібито сепаратизм, а Російська служба з фінансового моніторингу внесла його до переліку екстремістів і терористів. 18 жовтня 2017 року так зване Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі пред'явило Кадирову звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 280.1 КК РФ (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності).

1 березня 2018 року Феодосійський міський "суд" засудив кримськотатарського активіста Сулеймана Кадирова до двох років умовно із забороною займатися публічною діяльністю на такий самий термін. Сам активіст свою провину не визнав.

Фото: focus.ua