У Туреччині мітингували проти окупації Криму

В Анкарі у суботу пройшла акція під назвою "Туреччина, підтримай голос Криму" ("Türkiye Kırım'a Ses ver"), присвячена шостій річниці окупації Криму Росією.

Про це повідомляє ATR із посиланням на агентство QHA media.

Мітинг почався о 14:00 на центральній площі Улус. Присутні скандували «Росія - вбивця! Геть із Криму!», А також розгорнули транспаранти з написами «Кримські татари ніколи не здадуться», «Putin, get the hell out of Crimea», «Millet! Vatan! Kırım», «Dün Stalin Bugün Putin!» та інші.

За даними QHA media, у зв'язку з атакою російських бойових літаків по турецьких позиціях в Ідлібі, в результаті чого загинули щонайменше 33 військовослужбовці, на мітингу спочатку очікувалася присутність чималої кількості людей.

Раніше Меджліс кримськотатарського народу висловив щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблих турецьких військовослужбовців і всьому турецькому народу, зазначивши, що військова агресія Росії в Сирії є наслідком воєнних дій в Україні, розв'язаних більш як 6 років тому.

«Меджліс кримськотатарського народу звертає увагу міжнародної спільноти на те, що військова підтримка Росією найбільш одіозних і авторитарних режимів, включаючи диктаторський режим Башара Асада, здійснюється на тлі розв'язаної нею війни проти України і тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які тривають уже 6 років», - сказано в заяві Меджлісу, опублікованій на сторінці Рефата Чубарова у Facebook.

Фото: ATR