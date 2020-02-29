У Туреччині мітингували проти окупації Криму
Про це повідомляє ATR із посиланням на агентство QHA media.
Мітинг почався о 14:00 на центральній площі Улус. Присутні скандували «Росія - вбивця! Геть із Криму!», А також розгорнули транспаранти з написами «Кримські татари ніколи не здадуться», «Putin, get the hell out of Crimea», «Millet! Vatan! Kırım», «Dün Stalin Bugün Putin!» та інші.
За даними QHA media, у зв'язку з атакою російських бойових літаків по турецьких позиціях в Ідлібі, в результаті чого загинули щонайменше 33 військовослужбовці, на мітингу спочатку очікувалася присутність чималої кількості людей.
Раніше Меджліс кримськотатарського народу висловив щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблих турецьких військовослужбовців і всьому турецькому народу, зазначивши, що військова агресія Росії в Сирії є наслідком воєнних дій в Україні, розв'язаних більш як 6 років тому.
«Меджліс кримськотатарського народу звертає увагу міжнародної спільноти на те, що військова підтримка Росією найбільш одіозних і авторитарних режимів, включаючи диктаторський режим Башара Асада, здійснюється на тлі розв'язаної нею війни проти України і тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, які тривають уже 6 років», - сказано в заяві Меджлісу, опублікованій на сторінці Рефата Чубарова у Facebook.
Фото: ATR