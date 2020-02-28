Канада ніколи не визнає анексії українського Криму - глава МЗС

Канада незмінно підтримує суверенітет й територіальну цілісність України.

Про це у Тwitter написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіпп Шампань.

“Шість років тому Росія вдерлася та незаконно анексувала Крим. Канада завжди підтримуватиме суверенітет й територіальну цілісність України”, - зазначив Шампань.

Він додав, що “Крим - це Україна”.

Його підтримали і представники опозиції. “Канадські консерватори були відвертими з першого дня: незалежно від того, скільки часу це триватиме, ми ніколи не визнаємо незаконної анексії українського кримського півострова. Крим - це Україна”, - написав глава найбільшої опозиційної Консервативної партії Канади Ендрю Шир.

Тіньовий міністр оборони Канади Джеймс Безан теж не залишився осторонь. “У шості роковини російського незаконного вторгнення та спроби анексії Криму ми знову нагадуємо, що Крим - це Україна. Наші думки - із кримськими татарами та українцями, які зазнають переслідувань та права яких порушуються російськими окупантами”, - написав він.

Як повідомлялося, з січня 2014 року Канада виділила на допомогу Україні понад 785 млн дол.

Наприкінці січня цього року Канада знову розширила санкції проти росіян, залучених до організації незаконних виборів в окупованому Криму.