Україна не може постачати воду в окупований Крим — Данілов

Україна не може постачати воду в окупований Крим. Відновлення водопостачання можливе тільки після відновлення територіальної цілісності України.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю liga.net.

"Моя особиста думка: ми не можемо постачати воду в окупований Крим. Більше того, з політичної точки зору я думаю, що це неможливо. Якщо Російська Федерація повертає Крим, то вода піде туди відразу. Це складне питання. І думати, що є проста відповідь, не можна", - заявив Данілов.

Він також зазначив, що не знає, чому голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зробив заяву про можливість відновлення водопостачання в Крим в обмін на поступки президента РФ Путіна на Донбасі.

Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Прямий" заявив, що допускає можливість пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента РФ Путіна щодо Донбасу.

Фото: СБУ