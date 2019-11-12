Окупанти заявляють, що запасів води в Криму вистачить до березня

Запасів питної води для потреб населення анексованого Криму вистачить до березня 2020 року.

Про це 12 листопада журналістам заявив «віце-прем'єр уряду Криму» Андрій Рюмшин, повідомляє Крим.Реалії.

«Ми сьогодні маємо запаси до березня. Але у нас опади підуть у листопаді-грудні, плюс снігові січень і лютий», - цитує Рюмшина наближений до уряду Криму ресурс «Кримінформ».

«Віце-прем'єр» уточнив, що введення обмежень у подачі води для населення не планується.

Як розповів в ефірі Радіо Крим.Реалії український фахівець з геоінформаційних систем Світового центру даних з геоінформатики і сталого розвитку Сергій Гапон, через недостатню кількість опадів восени в Криму встановилася посуха, і якщо опади не випадуть протягом місяця, у місцевих жителів не буде прісної води.

«Нинішню ситуацію не можна назвати настільки аномальною, подібне траплялося і раніше, але водосховища можна було наповнювати реверсом з Північно-Кримського каналу. Без цього ситуація досить загрозлива, люди можуть перестати отримувати прісну воду в достатній кількості, якщо це триватиме місяць, якщо 20 листопада опади не підуть. Це може бути небезпечно для десятків тисяч людей», - розповів експерт.

При цьому Гапон вважає, що єдиний спосіб убезпечити кримчан - це раціонально використовувати прісну воду.

«І перекидання води, і локальне опріснення вирішують проблему лише частково, але кардинально розв'язати цю проблему не зможуть, тому що це все дуже дорого. Якщо ви побудуєте дорогі станції з опріснення води у величезних кількостях, це вирішить проблему на узбережжях, але звідти перекидати воду в інші райони Криму ще дорожче. Тому треба просто раціоналізувати використання води, яка вже є на півострові», - зазначив Гапон.

Раніше в Кримському гідрометцентрі повідомили, що тепла осінь з мінімальними опадами призвела до посухи і пересихання головних річок, які живлять водосховища природного стоку півострова.

Як повідомлялося, раніше Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, який з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.