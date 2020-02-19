Штати пообіцяли не знімати із Росії санкцій до повернення Криму Україні

США не мають наміру скасовувати накладені на Росію санкції до повного повернення Україні контролю за усією її територією.

Про це під час засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявила в.о. заступника Постійного представника США в ООН Шеріт Норман Шале, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“США наголошують на своїй непорушній позиції стосовно України. Ні зараз, ні в майбутньому ми не визнаємо спробу анексії Росією Крим. Наші санкції проти Росії залишатимуться чинними до того часу, поки Україна не поверне контроль над своєю територією”, - сказала Шале.

Вона закликала Росію “поважати суверенітет й територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються і в територіальні води”.

“Ми засуджуємо зловживання, що мають місце під російською репресивною окупацією та закликаємо Росію звільнити понад 80 утримуваних нею українських політичних бранців, а також припинити кампанію залякування кримських татар й опонентів окупації”, - зазначила дипломат.

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Шале наголосила, що США “ніколи не погодяться ні на що інше, ніж повне відновлення контролю України над її власною територією, чи йдеться про східну Україну, чи про Крим, чи про територіальні води”.

Нагадаємо: приблизно о 5 ранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Штурмова група бойовиків під прикриттям масованого артилерійського вогню ще й захопила одну з передових українських позицій в так званій "сірій зоні". У результаті один український військовий загинув і ще чотири зазнали поранень.