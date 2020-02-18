США ввели санкції проти швейцарського філіалу "Роснефти"
Про це заявили у вівторок у Державному департаменті США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Сполучені Штати 18 лютого вжили заходів для припинення розкрадання ресурсів Венесуели та тривалої узурпації демократії колишнім режимом Мадуро, запровадивши санкції проти "Роснефть Трейдинг" – швейцарську філію російської компанії", - зазначається в повідомленні.
Крім того, обмеження були введені проти голови правління й президента компанії "Роснефть Трейдинг" Дідьє Касіміро, який також є віцепрезидентом російської компанії "Роснефть" з питань нафтопереробки, нафтохімії, торгівлі й логістики.
Як підкреслили в Держдепартаменті США, "Роснефть Трейдинг" підсилювала у фінансовому плані диктаторський режим Мадуро, який вдався до репресій венесуельського народу.
"Мадуро знищив інститути, економіку та інфраструктуру Венесуели, збагативши себе і своїх друзів через зловживання державною владою за підтримки з боку Росії, Куби, Ірану й Китаю", - зауважили в Державному департаменті США.