Офіційний Лондон приєднався до нових санкцій ЄС проти Асада

Офіційний Лондон приєднався до нових санкцій ЄС проти Асада

Укрінформ
Велика Британія приєдналася до нових санкцій ЄС проти режиму сирійського диктатора Башара Асада.

Про це повідомляє уряд Сполученого Королівства.

"Таким чином, загальна кількість осіб, вказана у переліку санкцій ЄС щодо Сирії, складає 278 фізосіб та 71 організацію. Згідно з умовами перехідного періоду Велика Британія також запроваджує ці санкції, що заморожують активи цих суб'єктів у ЄС та Великій Британії забороняють їх поїздки до країн ЄС чи Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

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Санкції спрямовані на тих осіб, хто отримує прибуток від безперервного конфлікту в Сирії. Такі особи працюють у різних галузях промисловості — частина бере участь у контрабанді та відмиванні грошей, а інші беруть участь в угодах з терористичними організаціями, що перераховані ООН.

У британському МЗС відзначили, що будуть надалі тісно співпрацювати з європейськими партнерами та будуть продовжувати застосовувати санкції після грудня 2020 року, коли завершиться перехідний період виходу Британії з ЄС.

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Нагадаємо: раніше сьогодні рада міністрів ЄС із закордонних справ, засідання якої відбувається в Брюсселі, розширила перелік осіб та установ в Сирії, що підпадають під дію обмежувальних заходів проти сирійського режиму і тих, хто його підтримує.

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