Рада ЄС ще на рік продовжила санкції проти Білорусі

Рада ЄС продовжила ембарго на постачання зброї у Білорусь та персональні санкції проти чотирьох громадян країни ще на рік.

Повідомлення про це оприлюднене на сайті Європейської Ради.

"Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити обмежувальні заходи проти Білорусі на один рік, до 28 лютого 2021 року. Ці заходи включають ембарго на зброю та обладнання, яке може бути використано для внутрішніх репресій, та заморожування активів і заборону на подорожі для чотирьох осіб у зв’язку із нез’ясованим зникненням двох опозиційних політиків, одного бізнесмена та одного журналіста у 1999 та 2000 роках", - йдеться у повідомленні.

Рада ЄС при цьому продовжила також виключення з обмежувальних заходів, що дозволяє експорт у Білорусь обладнання для біатлону та обмеженої кількості призначених для нього спортивних рушниць та спортивних пістолетів. Рішення щодо таких поставок прийматимуть національні компетентні органи країн-членів окремо по кожному випадку.

ЄС запровадив обмежувальні заходи проти Білорусі у 2004 році у відповідь на зникнення чотирьох персон, про яких загадувалося вище. Додаткові обмежувальні заходи були ухвалені у 2011 році проти осіб, причетних до порушення міжнародних виборчих стандартів та міжнародного законодавства з прав людини, як і до утисків проти громадянського суспільства та демократичної опозиції. У цей же рік було запроваджено ембарго на постачання зброї.

15 лютого 2016 року Рада ЄС вирішила скасувати обмежувальні заходи проти 170 осіб та чотирьох компаній в Білорусі, але продовжила збройне ембарго та санкції проти чотирьох осіб.

Рішення ради ЄС буде оприлюднено в Офіційному журналі Євросоюзу 18 лютого 2020 року.