Помпео - Лукашенку: Ми не говоримо вам вибирати між Росією та США

Сполучені Штати Америки не просять Білорусь вибирати між відносинами з ними та Росією.

Про це держсекретар США Майк Помпео заявив у суботу в Мінську на зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, повідомляє БЕЛТА.

"Я сподіваюся, що ми можемо далі розвивати наші відносини в напрямку інвестицій для того, щоб Білорусь мала суверенітет і незалежність. Я так розумію, це те, чого ви хочете", - сказав Помпео.

Він зазначив, що вивчив декілька звітів щодо цього питання і знає про тривалу історію білорусько-російських відносин. "Але ми не говоримо про вибір між нами і ними. Ми говоримо про дипломатичні відносини", - підкреслив держсекретар.

Помпео також заявив, що США найближчим часом призначать посла у Білорусь.

"Найближчим часом ми призначимо посла. Він буде тут, і ви побачите, що ми працюємо над тим, щоб забезпечити ваш економічний розвиток, щоб американські підприємства прибували сюди, і люди вносили відповідний внесок у розвиток своєї спільноти, створення робочих місць. Ми готові підтримати вас у цьому напрямку", - зазначив Помпео.

У свою чергу, Лукашенко під час зустрічі наголосив на конструктивній співпраці між Білоруссю і США в різних сферах, зокрема у протидії тероризму. А Помпео заявив, що Сполучені Штати високо оцінюють роль Білорусі в цьому питанні. "Я сподіваюся, що ми можемо й надалі розвивати наші відносини в цьому напрямку", - додав він.

За словами держсекретаря, США також продовжать приділяти увагу питанням прав людини. "У нас є занепокоєння стосовно цього питання, і ми продовжуватимемо просувати реформи, щоб права людей були захищені. Ми впевнені, що разом зможемо досягти успіху в наших відносинах", - сказав він.

На зустрічі з Помпео Лукашенко також заявив, що радий приїзду глави американської дипломатії.

"Я щиро радий нашій зустрічі. Принаймні, з двох причин. По-перше, ви один із архітекторів сучасної політики США. Так у нас прийнято вважати. По-друге, дуже добре, що ви після різного роду непорозумінь у відносинах між Білоруссю і США, абсолютно безпідставних непорозумінь минулої влади, ризикнули приїхати до Мінська й подивитися на цю країну: що тут за народ, що за люди, що за диктатура, яка тут демократія, багато її - мало тощо", - сказав президент Білорусі.

"Звичайно, протягом одного дня ви не вивчите всі питання. Але в першому наближенні ви познайомитеся з Білоруссю", - висловив упевненість білоруський лідер.

Він підкреслив, що Білорусь - це абсолютно миролюбна країна з миролюбним народом: "До цього нас спонукає не лише менталітет, а й та історія, яку білоруський народ пережив. Особливо під час, до речі, нашої спільної боротьби проти фашизму".

Як повідомлялося, візит Помпео до Мінська - одноденний, держсекретар США має також провести переговори з міністром закордонних справ Білорусі й зустрітися з представниками білоруської опозиції і громадянського суспільства.

Попередній візит держсекретаря США до Мінська відбувся 1993 року.

Посольство США в Мінську минулого року в повному обсязі відновило візові послуги.

Фото: БЕЛТА