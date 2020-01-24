Лукашенко: Я не хочу бути останнім президентом Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що республіка не може бути частиною будь-якої країни, навіть частиною "братньої Росії".

Про це повідомляє державне агентство БелТА.

"У нас є своя країна. Ми суверенні й незалежні. Ми своїми мізками й руками, що змогли, заробили, будуємо свою країну. І ми не можемо бути частиною будь-якої країни. Я не можу вас зрадити й розчинити Білорусь, нехай навіть у нашій братній Росії", - сказав Лукашенко, відвідуючи білоруське місто Шклов.

За його словами, "навіть якщо я на це (входження Білорусі до складу Росії, - ред.) піду, то білоруси мене з'їдять протягом одного року після прийняття подібного рішення".

"Я не хочу бути останнім президентом Білорусі. Почесно бути першим, але останнім бути не хочу. Я хочу, щоб діти наші жили на цьому клаптику землі в мирі, злагоді. В обіймах із російською людиною, росіянами. Вони нам не чужі. Росіяни - це наші люди. Від них, правда, мало що залежить зараз", - сказав Лукашенко.

Він також висловив надію на нормалізацію відносин із Росією. "Ви маєте знати: ми не граємось в якісь ігри. Ми не хочемо надмірно напружувати нашого головного союзника. Це дійсно наш головний союзник. Може, (російська влада, - ред.) схаменеться і повернеться до нормальних відносин. Ми хочемо працювати з ними, але на рівних умовах. Люди, підприємства мають бути в рівних умовах, і країни повинні бути в рівних умовах", - підкреслив білоруський лідер.

Раніше в п'ятницю, виступаючи в Шклові, білоруський президент звинуватив Росію у використанні податкового маневру з метою тиску на Білорусь і прагненні позбавити його країну незалежності.

Як повідомлялося, з початку 2020 року практично відсутні поставки російської нафти до Білорусі. Невеликі обсяги постачають лише НК групи "Сафмар" Михайла Гуцерієва.

У січні Лукашенко заявив про намір Росії постачати нафту до республіки за цінами вище світових.

Фото: БелТА