Це не блеф: Лукашенко про пошук альтернативи російської нафти

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, заявив, що його країна серйозно налаштована на пошук альтернативи поставкам нафти з РФ.

Про це він заявив 24 січня, повідомляє БЕЛТА.

"Ми почали тестувати ці (альтернативні - ред.) маршрути, хочемо подивитися, що вийде насправді. Які у нас будуть втрати порівняно з нинішньою ціною російської нафти. Це не блеф, це не те, що, як вони там говорять, Лукашенко ставки піднімає перед переговорами. Ніяких ставок. Ми просто дивимося, що ми будемо мати, скільки ми будемо при цьому втрачати", - заявив Лукашенко.

Він додав, що якщо зараз не вирішити це питання, то через два роки доведеться вирішувати його "шаленими темпами".

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"Тому що тоді вже не йтиметься навіть про ці 18% мита, які вони ще в нас не забрали, і про те, що ціна російської нафти буде нижчою. Тому хочемо ми цього чи ні, ми будемо йти цим шляхом. Нам не можна залежати від однієї країни, одного підприємства. Це монополізм, і в цьому наша проблема", - уточнив Лукашенко.

За його словами, Білорусь домовляється з усіма учасниками світового ринку: американцями, Саудівською Аравією, Еміратами.

Раніше президент Білорусі на нараді з питань підвищення ефективності реалізації нафтопродуктів на експорт заявив, що Білорусь планує 30% нафти закуповувати через Україну.