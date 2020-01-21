Білорусь планує 30% нафти закуповувати через Україну — Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді з питань підвищення ефективності реалізації нафтопродуктів на експорт заявив, що Білорусь планує 30% нафти закуповувати через Україну.

Про це повідомляє держагентство БелТА.

«Зараз у повному обсязі альтернативи немає поставкам російської нафти. Але, як ми домовлялися, диверсифікуватися нам потрібно. Треба йти до того, що 30-40% ми купуватимемо нафти в Російській Федерації. Відсотків 30 ми маємо з Балтики завозити і відсотків 30 через Україну - перевірений уже шлях. Можливо, Казахстан зможе поставити нам нафту, якщо Росія погодиться з цим. Дивно: наш союзник не дає згоди на поставку нафти від нашого іншого союзника», - сказав Лукашенко.

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Він також констатував, що економічні умови, в яких доводиться працювати Білорусі, ускладнюються.

«Через запровадження Російською Федерацією податкового маневру неминуче знижуються доходи республіканського бюджету, погіршується ефективність роботи наших нафтопереробних заводів. НПЗ зіткнулися з проблемою фінансування поточної діяльності й, що немаловажно, своїх інвестиційних програм, спрямованих на розвиток виробництва», - заявив Лукашенко.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Білорусь уже закупила 80 тисяч тонн норвезької нафти для переробки на ВАТ "Нафтан".

З 1 січня Росія припинила постачати нафту в Білорусь через розбіжності щодо ціни на сировину. Тоді уряд і нафтопереробні заводи почали пошуки альтернативних маршрутів поставок, у тому числі з України, Польщі, країн Балтії, Казахстану й Азербайджану.