Білорусь відновила експорт нафтопродуктів

Призупинення експорту нафтопродуктів з Білорусі скасовано.

Про це заявив журналістам голова концерну "Білнафтохім" Андрій Рибаков, повідомляє БЕЛТА.

"Це був невеликий період призупинення (експорту нафтопродуктів з Білорусі - ред.). Призупинення скасовано. Хоча ми поки не вийшли на ті обсяги експорту, які прописувалися нами в бізнес-плані. Але сам експорт у нас не під забороною", - сказав він.

Рибаков пояснив, що для будь-якої нафтопереробки є певний найбільш ефективний радіус реалізації продукції.

"Звичайно, найближчі ринки будуть найефективніші. Подальша реалізація - через порти, на дальній периметр - вже виходитиме з кон'юнктури того ринку, на який ми будемо поставляти. І взагалі з кон'юнктури світових цін на нафтопродукти. Але найефективніші ринки - це національний і найближчі. На них і будемо в першу чергу орієнтуватися", - додав він.

Відзначається, що Білорусь призупиняла експорт нафтопродуктів, щоб гарантовано забезпечити потреби внутрішнього ринку. Експорт нафтопродуктів був припинений після того, як РФ припинила постачання нафти в Білорусь.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді з питань підвищення ефективності реалізації нафтопродуктів на експорт заявив, що Білорусь планує 30% нафти закуповувати через Україну.