У Білорусі зникли керівники всіх цукрових заводів - ЗМІ

У Білорусі зникли директори всіх чотирьох цукрових заводів: Городейського комбінату, Слуцького цукрорафінадного комбінату, Скідельського цукрового комбінату і Жабінковського цукрового заводу.

За даними білоруських ЗМІ, всіх їх затримав Комітет держбезпеки (КДБ) Білорусі, повідомляє «Медуза».

«Вони не вийшли на роботу 27 січня. На підприємствах у Городеї та Слуцьку заявили, що директори у відпустці, у Скіделі - що керівника викликали у Мінськ, у Жабинці - що просто не знають, де він», - зазначає видання.

Як йдеться в публікації, для затримання двох директорів літак розвернули в небі над Польщею. 24 січня борт авіакомпанії «Білавіа», що летів з Мінська в Мюнхен, розвернувся на підльоті до Вроцлава і сів у Гродно. В салон зайшли люди у формі і, за словами пасажирів, вивели від шести до восьми осіб. Тих, хто залишився попросили на певний час залишити салон з речами, а потім літак продовжив політ у Мюнхен.

Джерела Tut.by і «Прессбола» заявили, що серед знятих з рейсу пасажирів був директор Городейського цукрового комбінату Михайло Криштапович. SlutskGorod з посиланням на джерела написав, що разом з Криштаповичем забрали директора Слуцького цукрорафінадного комбінату Миколу Прудника. Офіційно інцидент з літаком ні «Білавіа», ні силові відомства не коментували.

Всіх директорів затримали у справі про корупцію, яку розслідує Комітет держбезпеки Білорусі, розповіли джерела Tut.by 28 січня. За їх словами, на той момент уже було затримано 11 осіб, і затримання тривали. За неофіційною інформацією, у справі фігурують хабарі (найпопулярніший у Білорусі Telegram-канал NEXTA писав, що директор Жабінковського цукрового заводу Віктор Миронов затриманий за хабар у 20 тис. дол.). Повідомляється, що разом з директорами заводів фігурантом справи став глава Білоруської цукрової компанії, який теж не вийшов на роботу.

30 січня з'явилася перша офіційна (і при цьому «дуже розпливчаста») заява щодо «цукрової справи», пише «Медуза». Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк прокоментував справу так: «Я не хочу анонсувати зараз деякі речі, вони зараз на слуху у всієї республіки. Але те, що зараз відбулося, - це, знову-таки, зовнішня дебіторська заборгованість. Це ті шахрайські схеми, які укладаються між нашими керівниками підприємств і контрагентами, в основному російськими», - сказав Конюк в ефірі каналу «Білорусь 4. Гродно». Жодних подробиць він не уточнив.

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90% білоруського цукру продають у Росію. За даними Білстату, в січні-листопаді 2019 року Білорусь експортувала 252 тисячі тонн цукру на 102 млн дол., за аналогічний період попереднього року - 391 тисячу тонн цукру на 165 млн. Фінансових результатів білоруських цукрових заводів за 2019 рік поки що немає, але у 2018 три з чотирьох підприємств зазнавали збитків (виняток - Слуцький цукрорафінадний комбінат). Влада допомагала цукровим заводам: зокрема, для них були знижені закупівельні ціни на сировину і природний газ, а кредити видавалися під гарантії уряду.