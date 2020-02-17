ЄС розширив санкції проти режиму Асада в Сирії

Рада міністрів ЄС із закордонних справ, засідання якої відбувається в Брюсселі, розширила перелік осіб та установ в Сирії, що підпадають під дію обмежувальних заходів проти сирійського режиму тих, хто його підтримує.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС сьогодні додала вісім представників бізнесу та дві установи, що пов’язані із цими бізнесменами, до переліку персон та установ, проти яких застосовуються санкції проти Сирійського режиму та тих, хто його підтримує. Їх дії були спрямовані на користь режиму Асада, включаючи здійснення проєктів на землях, які були конфісковані у переміщених осіб, яким ці землі належать», - йдеться у повідомленні.

Санкційний лист ЄС проти Сирії, таким чином, віднині включає 277 осіб та 71 установу, на яких розповсюджується заборона на подорожі та заморожування активів. Крім того, санкції ЄС проти Сирії включають ембарго на постачання нафти, обмеження певних інвестицій, заморожування активів Сирійського Центрального банку, що знаходяться в ЄС, обмеження в експорті обладнання та технологій, які можуть використовуватися для внутрішніх репресій, а також обладнання та технологій для моніторингу або втручання в засоби комунікації, включаючи інтернет і телефонний зв'язок.

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ЄС розпочав застосовувати санкції проти Сирії у 2011 році. Вони переглядаються щороку. Наступний такий перегляд буде здійснений 1 червня.

При цьому Євросоюз продовжує докладати зусилля з пошуку тривалого та стійкого політичного рішення конфлікту в Сирії, як це було визначено в резолюції РБ ООН 2254 та в Женевському комюніке від 2012 року.