Україна у МАГАТЕ: Росія захопила ядерні установки в Криму

У ході незаконної окупації Криму Росія також захопила ядерні установки та матеріали на півострові, що є власністю України й щодо яких застосовуються Гарантії МАГАТЕ.

Про це заявив заступник міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції України Костянтин Чижик у своєму виступі на конференції МАГАТЕ з фізичної ядерної безпеки (ICONS 2020), яка триває з 10 по 14 лютого у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Російська Федерація порушила принципи міжнародного права та незаконно окупувала АР Крим та місто Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей, захопила ядерні установки та матеріали на півострові, які є власністю України і щодо яких застосовуються Гарантії МАГАТЕ згідно з чинною угодою про гарантії та Додатковим протоколом до неї між МАГАТЕ та Україною", - заявив Чижик, який очолює делегацію України на ICONS 2020.

Тим самим країна-агресор "унеможливила необхідний регуляторний контроль" над цими матеріалами та установками, включаючи науково-дослідницький реактор та інші ядерні установки Севастопольського національного університету ядерної енергетики та промисловості.

Як підкреслив заступник міністра, необхідність посилення та адаптації режиму фізичного захисту ядерних установок і матеріалів в Україні в останні роки "пов'язана із загрозами, що випливають із триваючої агресії Росії".

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При цьому, у ході виступу Чижик наголосив, що Україна, як країна, яка володіє однією з найбільших ядерних програм, послідовно підтверджує свої наміри у мирному використанні ядерної енергії та забезпечує високий рівень фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок, що неодноразово підтверджено МАГАТЕ та нашими міжнародними партнерами.

Він також додав, що Україна спільно з Міжнародним агентством з атомної енергії підготувала Інтегрований план підтримки фізичної ядерної безпеки на 2019-2021 роки.

Конференція ICONS 2020 відбувається раз у 4 роки та є важливим заходом у сфері фізичної ядерної безпеки на майданчику Міжнародного агентства з атомної енергії. У рамках цієї платформи учасники мають змогу виступити з відповідними національними заявами, а також провести двосторонні зустрічі.

Зокрема, на ICONS 2020 відбулася зустріч глави делегації України Костянтина Чижика з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гросі, де обговорили питання щодо подальшої співпраці із розвитку програм технічної співпраці для підвищення безпеки об’єктів ядерної енергетики.

Ключовим підсумком ICONS 2020 стало ухвалення міністерської декларації, яка визначатиме напрямки розвитку співробітництва з метою подальшого зміцнення міжнародного режиму з фізичної ядерної безпеки.

До складу делегації України увійшли представники Мінекоенерго, Постійного представництва України при міжнародних організаціях, Державного агентства з управління зоною відчуження, Інституту ядерних досліджень Національної академії наук, ДП «НАЕК «Енергоатом», ДСП «Об’єднання «Радон», ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами».

Фото: Міністерство енергетики та захисту довкілля