Наступного року в Штатах відбудеться міністерська нарада МАГАТЕ

У 2021 році у Вашингтоні відбудеться нарада міністрів держав-учасниць МАГАТЕ, присвячена темі ядерної енергетики.

Про це заявив у понеділок міністр енергетики США Ден Бруєтт на міжнародній конференції високого рівня "Фізична ядерна безпека: підтримання та активізація зусиль", яка проходить 10-14 лютого у штаб-квартирі МАГАТЕ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Для мене велика честь, що США були обрані в якості країни проведення зустрічі на рівні міністрів по ядерній енергетиці. Дякую МАГАТЕ за можливість очолити цей важливий міжнародний діалог. Ми будемо раді бачити у Вашингтоні, округ Колумбія, усіх членів МАГАТЕ на цій нараді високого рівня", - сказав Бруєтт.

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Американський міністр додав, що 2021 рік"буде особливо цікавим з точки зору розвитку ядерної енергетики.

"На ринку будуть з'являтися нові моделі модульних та мікрореакторів. Ми вважаємо, що ці системи, які легко фінансуються, якісно змінять ситуацію у країнах, які прагнуть одночасно із розвиток чистої енергетики до економічного росту", - додав він.

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Водночас Бруєтт вказав, що нові досягнення в ядерній сфері супроводжують великими викликами, включаючи загрозу ядерного тероризму.

"Ось чому ми повинні робити все можливе, щоб виявляти та запобігати діям зловмисників, які можуть загрожувати наших ядерним об’єктам та радіоактивним матеріалам. У рамках цих зусиль ми повинні наділити МАГАТЕ повноваженнями центрального координувального органу діяльності людства у сфері ядерної фізичної безпеки", - заявив міністр енергетики США.

Як повідомляв Укрінформ, міжнародна конференція "Фізична ядерна безпека: підтримання та активізація зусиль" триватиме у штаб-квартирі МАГАТЕ до 14 лютого. У ній беруть участь близько 1900 учасників з понад 130 держав-членів МАГАТЕ, у тому числі близько 60-ти делегацій на міністерському рівні. На конференції розглядаються такі теми, як захист ядерних матеріалів від викрадення або диверсій під час транспортування, використання ядерної криміналістики для допомоги у кримінальних розслідуваннях, готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них у разі пов’язаних з ядерною безпекою інцидентів та ін.