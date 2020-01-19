Іран погрожує переглянути співпрацю з МАГАТЕ

Іран перегляне співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії, якщо вважатиме, що європейські країни «нечесно» використовують механізм врегулювання суперечок з ядерної угоди 2015 року.

Про це заявив спікер іранського парламенту Алі Ларіджані, повідомляє AFP.

«Ми чітко заявляємо, що, якщо Європа з будь-якої причини використовує статтю 37 ядерної угоди нечесно, Іран серйозно перегляне співпрацю з агентством (МАГАТЕ - ред.)», - сказав Ларіджані.

Як повідомлялося, минулого тижня Німеччина, Франція і Велика Британія як країни-підписанти укладеної в 2015 році ядерної угоди з Іраном запустили механізм вирішення спорів у рамках Спільного всеосяжного плану дій.

Високий представник ЄС, який є координатором ядерної угоди з Іраном, висловив надію, що в результаті дипломатичних зусиль сторони-учасниці зможуть зберегти цю домовленість.