Боррель заявляє, що його візит до Ірану не дав прориву у “ядерній угоді”

Візит представника ЄС Жозепа Борреля до Ірану не приніс проривних рішень щодо «ядерної угоди» з Іраном – Спільного всеосяжного плану дій (СВПД – англ. JCPOA), але Іран погодився продовжити моніторинг ядерної програми Міжнародним агентством з ядерної енергетики (МАГАТЕ).

Про це заявив сам Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції у Тегерані за підсумками візиту до Ірану та переговорів із вищим керівництвом країни, повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Ми намагаємося бути в контакті з усіма (на Близькому Сході – ред.), щоб побачити, що ми можемо зробити для стабілізації регіону та для досягнення взаєморозуміння, або, принаймні, взаємної довіри, якої, очевидно, не вистачає. Саме тому ми говорили сьогодні із владою Ірану. Очевидно, що ми говорили про СВПД, але щодо цього новин немає. Нічого не відбулося з часу нашої попередньої розмови про це», - зазначив Боррель.

Високий Представник ЄС наголосив, що три країни-учасниці СВПД – Велика Британія, Франція і Німеччина, - активували механізм врегулювання суперечок у рамках СВПД щодо виконання Іраном власних зобов’язань за угодою для того, щоб зберегти її. Сторони погодилися продовжити термін консультацій щодо цього питання, яке є складним та не може бути погодженим у встановлений «ядерною угодою» термін у 15 днів.

«Активація механізму з врегулювання суперечок трьома європейськими країнами, - Францією, Німеччиною та Великою Британією, - не означає, що ці країни хочуть звернутися до Ради Безпеки ООН з метою скасування ядерної угоди... Всі вони вважають, що цей захід орієнтований не на те, щоб завершити цю угоду, але щоб тримати її “живою”, дати більше часу для переговорів», - сказав Боррель.

Він зауважив, що в контексті СВПД європейська сторона очікує від Ірану позитивних кроків у ядерній сфері, а Іран очікує від міжнародних партнерів позитивних зрушень в економічній сфері. За його словами, саме тому сторони погодилися продовжити переговори та знайти відповідь на такі взаємні очікування протягом кількох наступних тижнів, не встановлюючи жорстких рамок для досягнення домовленості.

«На цьому етапі я запитав владу Ірану, і думаю, вони погодилися продовжувати спостереження з боку МАГАТЕ, яке єдине може підтвердити реальний стан ядерної програми Ірану. Всі можуть казати, що вони виконують, що не виконують і як багато вони не виконують. Але хтось має підтвердити ступінь виконання або невиконання. Це саме те, що робить МАГАТЕ, і робить це добре, тож всі довіряють такому аналізу. На моє переконання, така робота має бути продовжена», - заявив Високий Представник ЄС.

Як повідомлялося, 5 січня Іран оголосив, що знімає з себе усі обмеження щодо кількості та рівня збагачення урану, які були накладені ядерною угодою.

У 2015 році у Відні був підписаний Спільний всеосяжний план дій (JCPOA), за яким Іран відмовлявся продовжувати реалізовувати свою ядерну програму. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз.

Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли із угоди та відновили санкції проти Ірану.