Учасники "ядерної угоди" з Іраном почали процес врегулювання суперечок

Учасники Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану (СВПД) погодилися розпочати консультації експертного рівня для пошуку шляхів вирішення суперечностей в імплементації цього документа.

Така інформація виходить із заяви Високого представника ЄС Жозепа Борреля, яку він зробив після проведення двосторонніх та багатосторонніх консультацій з усіма державами-учасницями СВПД. Текст відповідної заяви оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Учасники СВПД підтвердили намір зберегти цю угоду, яка відповідає інтересам всіх. Враховуючи різницю у модальностях, сторони досягли згоди, що, з огляду на складність пов’язаних проблем, більше часу потрібно для їх врегулювання. Всі сторони погодилися провести дискусію на рівні експертів для вирішення занепокоєнь стосовно імплементації ядерної угоди, як і щодо ширших наслідків виходу Сполучених Штатів з СВПД та поновлення ними санкцій, з приводу яких всі учасники СВПД висловили жаль", - йдеться у заяві Високого представника ЄС.

Як вже повідомлялося, 14 січня міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії направили Високому представнику ЄС, який головує в СВПД, офіційний лист із запитом на активацію передбаченого "ядерною угодою" механізму врегулювання суперечок, який передбачає розгляд виконання Іраном власних зобов’язань в рамках СВПД на засіданні Спільної комісії з врегулювання.

Спільна комісія проводитиме регулярний огляд досягнутого прогресу. Наступна зустріч цієї структури відбудеться у лютому 2020 року.