Міністри ЄС хочуть зберегти "ядерну угоду" з Іраном

Міністри закордонних справ європейських країн, які зустрілися у понеділок в Брюсселі у форматі Ради ЄС, висловилися за збереження Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з Іраном, який є інструментом міжнародного контролю над ядерною програмою цієї країни.

Про це під час прес-конференції за підсумками Ради ЄС розповів високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністри трьох країн - Німеччини, Франції, Великобританії, які попросили мене започаткувати процес врегулювання суперечок навколо "ядерної угоди" (з Іраном) наполягали на тому, що метою таких дій є збереження цієї угоди, а не її заміна іншою угодою", - наголосив Боррель.

Він зауважив, що міністри провели широке обговорення розвитку ситуації на Близькому Сході, і у цьому контексті значну увагу головні європейські дипломати приділили саме розгляду питань навколо "ядерної угоди" Ірану.

"Я проінформував міністрів про зустріч з міністром закордонних справ Ірану (Мохаммадом Джавадом) Заріфом минулого четверга в Делі, де ми мали відвертий діалог, зокрема, стосовно останніх подій навколо СВПД. Міністри нагадали, що в мене є мандат на проведення переговорів з усіма відповідними учасниками у цьому регіоні з метою аналізу ситуації, яка утворилася після останніх подій та визначення, яким може бути майбутнє СВПД", - сказав високий представник ЄС.

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Як повідомляв Укрінформ, Франція, Німеччина та Велика Британія запустили механізм вирішення суперечок в рамках Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану після відмови цієї країни дотримуватися угоди, яка визначає граничні параметри збагачення урану. Раніше до виходу європейських країн з СВПД та до укладення з Іраном нової "ядерної угоди" закликали США. Цей заклик підтримав прем’єр-міністр Великобританії. Іран, у свою чергу, відкинув такий сценарій.