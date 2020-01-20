Глава МЗС Ірану не збирається їхати в Давос
Про це повідомляє RadioFarda.
Речник іранського відомства Аббас Мусаві під час щотижневого брифінгу з журналістами 20 січня заявив, що "міністр закордонних справ не поїде в Давос через зміну раніше запланованого порядку денного" організаторами форуму.
Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбудеться Всесвітній економічний форум.
Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Давос і провести там засідання Національної інвестиційної ради.
Головна тема цьогорічного форуму — формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін.
Програма щорічної наради визначає пріоритетність кількох основних напрямків: "як зберегти планету", "суспільство та майбутнє праці", "технології для добра", "справедливі економіки" та "здорове майбутнє".
Уперше за піввікову історію економічного форуму в Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Ідеться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.