Глава МЗС Ірану не збирається їхати в Давос

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф не поїде на Всесвітній економічний форум, який розпочинається у Давосі.

Про це повідомляє RadioFarda.

Речник іранського відомства Аббас Мусаві під час щотижневого брифінгу з журналістами 20 січня заявив, що "міністр закордонних справ не поїде в Давос через зміну раніше запланованого порядку денного" організаторами форуму.

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Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбудеться Всесвітній економічний форум.

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Давос і провести там засідання Національної інвестиційної ради.

Головна тема цьогорічного форуму — формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін.

Програма щорічної наради визначає пріоритетність кількох основних напрямків: "як зберегти планету", "суспільство та майбутнє праці", "технології для добра", "справедливі економіки" та "здорове майбутнє".

Уперше за піввікову історію економічного форуму в Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Ідеться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.