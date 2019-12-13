Генасамблея ООН 18 грудня винесе на голосування "кримську" резолюцію

18 грудня Генеральна Асамблея ООН винесе на голосування проєкт резолюції щодо дотримання прав людини в окупованому Криму.

Про це повідомив речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає власний кореспондент Укрінформу.

"За доброю традицією перед Новим роком Генеральна Асамблея перетворює проєкти резолюцій на офіційні документи ООН. 18 грудня відбудеться голосування щодо українського проєкту резолюції про захист прав людини на Кримському півострові, який у листопаді був схвалений у Третьому комітеті", - зазначив Ніколенко.

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Як повідомляв Укрінформ, Третій комітет Генасамблеї ООН 14 листопада схвалив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна", у якому щодо ситуації в АРК вперше застосовано визначення "агресія". "За" проголосували 67 країн, проти 23, утрималися 82.