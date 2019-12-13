Окупанти відклали розгляд апеляцій на продовження арешту фігурантів “сімферопольської справи”

В окупованому Криму так званий Верховний суд переніс засідання з розгляду апеляційних скарг на продовження арешту фігурантів другої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

"Сьогодні, 13 грудня 2019 року, в Верховному суді Криму очікувалося судове засідання у "справі Хізб ут-Тахрір"(друга сімферопольська група: Білял Аділов, Раїм Айвазов, Осман Арифмеметов, Сейтвелі Сейтабдієв) з розгляду апеляційних скарг адвокатів на продовження запобіжного заходу" , - йдеться у повідомленні.

Біля будівлі суду, незважаючи на холод, зібралося близько 20 осіб, проте в залу суду нікого не впустили. Пізніше стало відомо, що одного з фігурантів Біляла Аділова відвезли з СІЗО для проведення слідчих заходів, у зв'язку з чим слухання щодо нього і Раїма Айвазова перенесено на понеділок, 16 грудня.

Крім того, повідомляє Кримська солідарність, засідання щодо Османа Арифмеметова і Сейтвелі Сейтабдієва також не відбулися.

"Арифмеметов перебуває у психіатричній лікарні, де проходить примусову психіатричну експертизу. Сейтвелі Сейтабдієв повинен був брати участь у слуханні по ВКС з СІЗО м. Ростов-на-Дону. Він був етапований з СІЗО м. Сімферополь, проте на даний момент за місцем призначення доставлений не був. Судові засідання щодо Сейтабдієва і Арифмеметова перенесені на 19 грудня", - йдеться у повідомленні Кримської солідарності.

Інтереси підсудних представляли Олексій Ладін, Рустем Кямілев, Лариса Тюренкова.

Як повідомляв Укрінформ, 27 і 28 березня в окупованому Криму російські силовики провели масові обшуки і затримання кримських татар. Багато хто з них є активістами "Кримської солідарності". Загалом було затримано 24 осіб.

Фото: Кримська солідарність, Фейсбук