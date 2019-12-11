Окупанти вручили обвинувальний висновок трьом фігурантам "красногвардійської справи"

Так звана прокуратура в окупованому Росією Криму вручила обвинувальний висновок фігурантам справи "Хізб ут-Тахрір" (красногвардійська група).

Про це повідомляє у Facebook "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Лілю Гемеджі.

«Сьогодні прокуратура вручила обвинувальний висновок в остаточній редакції фігурантам красногвардійської групи "справи Хізб ут-Тахрір", в тому числі моєму підзахисному Ескендеру Абдулганієву", - повідомила Гемеджі.

За її словами, слідство у справі тривало протягом 10 місяців.

Як наголосила адвокат, як доказ вини слідство надало "стандартний набір: комплексну лінгвістико-релігієзнавчу експертизу, сумнівні свідчення секретного свідка, підкинуту літературу і носії інформації (флеш-накопичувач, диски)".

Як речові докази також фігурувала вилучена релігійна література з тлумаченнями Корану і добірка газети «Голос Крыма» з публікаціями про халіфат.

Гемеджі повідомила, що після вручення обвинувального висновку справу буде передано до Південного Окружного військового суду в Ростові-на-Дону, а троє фігурантів "справи", з порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема 4-ї Женевської конвенції, будуть етаповані на територію Росії для розгляду "справи" по суті.

У момент підписання протоколу про ознайомлення з закінченням слідства стороною захисту був заявлений ряд клопотань, в тому числі про припинення кримінальної справи, за відсутності складу злочину, але в їх задоволенні було відмовлено.

Задоволено тільки клопотання про виклик до суду для допиту фахівців, які готували в рамках цієї "справи" експертизи.

Як зазначила адвокат, сьогоднішнє вручення обвинувального висновку стало «подарунком» матері наймолодшого політичного в'язня на день народження.

За її словами, зворушливі слова любові і підтримки, адресовані Ескендером Абдулганієвим своїй мамі, а також підтримка величезної кількості людей, "не дадуть зламатися цій сильній жінці і слугуватимуть маяком сподівань у мороці беззаконня».

Як повідомляв Укрінформ, Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаїров і Рустем Емірусеїнов були затримані в лютому 2019 року в с. Октябрське Красногвардійського району. ФСБ Росії стверджує, що затримані після обшуку кримські татари причетні до організації "Хізб ут-Тахрір".

Раніше за відмову співпрацювати зі слідством і небажання визнавати себе винними в тероризмі їх помістили до психіатричної лікарні.