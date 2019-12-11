Україна в ОБСЄ викрила “кіношні трюки” ФСБ з повернутими кораблями

Українська делегація в ОБСЄ продемонструвала країнам-учасницям порівняльний аналіз відеозапису ФСБ РФ щодо стану переданих Україні захоплених кораблів ВМСУ, довівши, що ця зйомка має маніпулятивний та тенденційний характер.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, це відбулося під час засідання Форуму ОБСЄ зі співробітництва у сфері безпеки у середу, 11 грудня.

"Реагуючи на відеозйомку, продемонстровану російською делегацією під час засідання Форуму зі співробітництва у сфері безпеки 26 листопада, ми б хотіли надати порівняльний аналіз, який демонструє справжній стан переданих Україні захоплених малих броньованих артилерійських кораблів (МБАК) "Нікополь" та "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу", - заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

За його словами, відеозйомка захоплених українських кораблів була зроблена "таким чином та під таким ракурсом, який дозволяє мінімізувати або в деяких випадках приховати пошкодження МБАК та буксира, які були отримані під час затримання в Керченській протоці".

Зокрема, відео від ФСБ було знято так, щоб приховати пошкодження рубки управління МБАК "Бердянськ" (по лівому борту) та пробоїни корпусу МБАК "Бердянськ".

"Зовнішній вигляд МБАК та буксира свідчить про те, що вони були спеціально підготовлені для проведення відеозйомки, або вона проводилась через кілька днів після захоплення (орієнтовно – в листопаді 2018 року)", - повідомив український дипломат.

За його словами, з метою покращення вигляду внутрішнього стану корабля (кубрика) та створення візуального ефекту нібито існування порядку, на ньому були навіть замінені штатні ковдри синього кольору на ковдри сірого кольору (які використовуються у ВМФ РФ). Також для доповнення візуального ефекту вигляду у кубрику було розміщено верхній одяг цивільного зразка, які не використовуються військовослужбовцями ВМС ЗСУ. При цьому на відео не показано, що вкрадено плафон освітлення кубрика.

Також на відео російської ФСБ було показано наявність обладнання в туалеті МБАК "Нікополь", зокрема, наявність на відео насоса унітазу. Однак насправді на повернутому катері цей насос відсутній, зазначив Лоссовський, продемонструвавши відповідне фото.

"На відеозйомці ФСБ усі елементи внутрішнього обладнання були показані у зачиненому вигляді, що не дозволяло оцінити їхню комплектність та працездатність, зокрема щит електроживлення на МБАК "Бердянськ". Водночас зсередини видно, що з нього викрадені елементи, які містять дорогоцінні метали", - заявив український дипломат.

Про маніпулятивний і тенденційний підхід ФСБ до зйомки відео свідчить і те, що на цьому записі показано камбуз МБАК "Бердянськ" у задовільному стані. Хоча насправді він не в задовільному стані та не може використовуватися за призначенням.

"Особливої уваги заслуговує відеозйомка ходової рубки МБАК "Бердянськ", де встановлено високовартісне радіолокаційне обладнання та обладнання зв’язку, навігації і системи управління катером. Навіть на відео ФСБ не вдалося приховати відсутність на штатних місцях радіостанцій Harris (виробництво США) – 3 комплекти; радіостанції ICOM (виробництво Японія) – 1 комплект; радіостанції Motorola (виробництво США); навігаційної РЛС FURUNO (виробництво Японія) – 1 комплект", - повідомив заступник очільник місії України при ОБСЄ.

Крім того, на російській відеозйомці видно, що з ходової рубки викрадені (демонтовані) морський годинник та кренометр. Хоча до захоплення МБАК ці прилади були розміщені в ходовій рубці.

"За результатами проведення порівняльного аналізу, а також перевірки та зіставлення наявної інформації, відповідно до складеного акта перевірки укомплектованості захоплених МБАК "Нікополь", "Бердянськ" та буксира "Яни Капу", можна зробити очевидний висновок про те, що відеозйомка ФСБ РФ переданих український стороні захоплених раніше плавзасобів носить маніпулятивний та тенденційний характер, метою якого є приховування від суспільної та міжнародної думки їх реального стану та фактів розкрадання і мародерства обладнання, яке встановлене на даних кораблях ВМС ЗС України", - підкреслив у Відні заступник очільника української місії при ОБСЄ.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів окупованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українських моряки, троє з них отримали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 року в нейтральних водах акваторії Чорного моря було розпочато процес з повернення захоплених українських кораблів, які потім були відбуксирувані в порт Очакова. Вже після першого огляду стало відомо, що з кораблів було демонтовано озброєння та засоби зв'язку, навігаційне обладнання, а також сантехніка (унітази), плафони й розетки.

За словами начальника Генерального штабу – головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, те, що російська сторона зробила з повернутими кораблями, "не має військової логіки, ці кораблі були розграбовані мародерами".