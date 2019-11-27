Україна показала ОБСЄ, в якому стані Росія повернула кораблі

Росія повернула незаконно захопленні біля Керченської протоки кораблі ВМС ЗСУ в непридатному для використання за призначенням стані.

Про це заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму зі співробітництва у галузі безпеки ОБСЄ 27 листопада, у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"20 листопада 2019 року невеликі броньовані артилерійські катери "Нікополь", "Бердянськ" та рейдовий буксир "Яни Капу" були відбуксирувані до військового порту Очакова. Після прибуття цих кораблів комплексна комісія ВМС ЗСУ здійснила перевірку їх технічного стану, наявності озброєння, військового обладнання та матеріальних ресурсів", - заявив дипломат, представляючи делегаціям країн-учасниць ОБСЄ презентацію щодо технічного стану повернутих Росією кораблів.

Україна показала в ОБСЄ, в якому стані Росія повернула кораблі

Так, під час перевірки встановлено, що більшість озброєння на кораблях або відсутнє (стрілецька зброя та боєприпаси, засоби зв’язку, матеріальні засоби), або розукомплектовано (морські засоби навігації, ракетно-артилерійське озброєння) та приведено у непрацездатний стан.

Крім того, на повернутих кораблях відсутнє навігаційне обладнання, особиста зброя та боєприпаси, засоби зв’язку та спостереження (за винятком окремих одиниць застарілого обладнання), засоби РХБ захисту, електромеханічне обладнання та інше майно.

"Навіть туалетні помпи, системи дренажу в туалетних баках, окремі елементи фекальної системи, бойлери, більшість плафонів, розеток та ламп були демонтовані", - зазначив представник України.

Він підкреслив, що на всіх кораблях "присутні ознаки мародерства (особливо на буксирі "Яни Капу") та демонтажу озброєння і військового обладнання".

"Все обладнання навмисно частково пошкоджено або ж демонтовано. Оскільки наземні та бортові енергосистеми демонтовані, то неможливо забезпечити кораблі електроенергією та перевірити роботу озброєння і військового обладнання", - повідомив Лоссовський.

У ході перевірки стану кораблів на малому броньованому артилерійському катері "Бердянськ" та рейдовому буксирі "Яни Капу" також було виявлено численні пошкодження поверхні корпусів.

"Малий броньований артилерійський катер "Бердянськ" має 6 пробоїн у районі ватерлінії та вище неї, а також численні механічні пошкодження верхньої палуби. Буксир "Яни Капу" має механічні пошкодження правого борту", - заявив дипломат.

Представник України також повідомив, що з огляду на технічний стан озброєння та кораблів загалом, їх не можна використовувати за призначенням.

Наразі робота комплексної комісії ВМС ЗСУ триває, оскільки наявні "великі збитки".

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські військові біля берегів окупованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українських моряків, троє з них отримали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 року в нейтральних водах акваторії Чорного моря було розпочато процес з повернення захоплених українських кораблів, які потім були відбуксирувані в порт Очакова. Вже після першого огляду стало відомо, що з кораблів було демонтовано озброєння та засоби зв'язку, навігаційне обладнання, а також сантехніка (унітази), плафони й розетки.

За словами начальника Генерального штабу – головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, те, що російська сторона зробила з повернутими кораблями "не має військової логіки, ці кораблі були розграбовані мародерами".