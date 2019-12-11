Кримський "суд" залишив під вартою двох політв'язнів

В окупованому Криму так званий Верховний суд, який засідав у середу 11 грудня, не задовольнив апеляційну скаргу щодо фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" (друга сімферопольська група) Різи Іззетова і Аліма Карімова. Вони залишаються під вартою до 15 лютого наступного року.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність. "Суд не задовольнив скаргу адвокатів А. Пепи і Є. Єгорочкіна і залишив рішення суду першої інстанції чинним. Різа Ізетов і Алім Карімов залишаться під вартою до 15 лютого 2020 року", - йдеться у повідомленні. Слухання проходило в закритому режимі по відеоконференцзв'язку. Читайте також: Окупанти вручили обвинувальний висновок трьом фігурантам "красногвардійської справи" Як повідомлялося, 27 березня 2019 року в Криму пройшли масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі учасників громадського об'єднання "Кримська солідарність". Всього було затримано 23 осіб, в тому числі Ізетов і Карімов. 27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих активістів. 29 березня їх перевезли в Ростовську область, де вони утримувалися в п'яти СІЗО. П'ятьох із заарештованих підозрюють в «організації діяльності терористичної групи». Решті інкримінують «участь в діяльності терористичної організації».