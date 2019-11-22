ЄС рішуче засуджує агресію Росії та закликає "розблокувати" Азовське море

Росія має забезпечити безперешкодний і вільний прохід суден до Азовського моря.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу щодо продовження агресії Росії проти України, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ 21 листопада у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми беремо до уваги повернення Росією на початку цього тижня трьох українських кораблів, захоплених у Чорному морі майже рік тому під час невиправдного акту застосування сили біля Керченської протоки. Ці кораблі ніколи не мали бути захоплені. Їх повернення давно назріло, зокрема, з огляду на наказ Міжнародного трибуналу з морського права. Ми залишаємось послідовними та наполегливими у своїх закликах до Росії забезпечити безперешкодний та вільний прохід до Азовського моря у відповідності до міжнародного права", - йдеться у заяві.

ЄС укотре нагадав про свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України у межах її міжнародно визнаних кордонів і закликав Росію робити те саме.

"Ми закликаємо Росію дотримуватися цих засадничих принципів, на які вона неодноразово посилалася, а також своїми діями та публічними заявами сприяти стабілізації ситуації і не допускати кроків, які суперечать цим принципам. Ми рішуче засуджуємо явне порушення суверенітету та територіальної цілісності України актами агресії з боку збройних сил Росії від лютого 2014 року, а також незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Російською Федерацією, яке ми не будемо визнавати. Європейський Союз залишатиметься відданим повному виконанню своєї політики невизнання, зокрема за допомогою обмежувальних заходів", - йдеться у заяві.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українських моряків було захоплено в полон, троє з них дістали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого було звільнено 24 полонених моряків.

18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря було розпочато процес повернення українських кораблів, і 22 листопада вони зайшли у порт Очаків.

У Міноборони України заявили, що з повернутих кораблів були демонтовані деякі засоби зв'язку, навігаційне обладнання, а також сантехніка (унітази), плафони і розетки.