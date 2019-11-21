Морська справа: Росія хоче зробити закритими слухання у Гаазі - Зеркаль

У Гаазі закінчилися перші процесуальні слухання Арбітражного трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів (Україна проти Російської Федерації). Між сторонами відбувся обмін позиціями та аргументами.

Про це повідомляє заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль у Facebook.

“Символічно, що саме сьогодні, в день Гідності та Свободи, ми відстоюємо Свободу і Гідність України та наших моряків на арбітражному “майданчику” в Гаазі. Ці слухання стосуються захоплених РФ рік тому наших військових кораблів та хлопців, але вони мають процедурний характер”, - написала Зеркаль.

Вона також повідомила, що за результатом цих слухань Арбітраж прийме своє перше рішення та вже завтра затвердить правила своєї роботи, визначить назву справи та засади транспарентності, а саме можливість доступу широкого загалу до матеріалів справи, а також можливість трансляції слухань в режимі онлайн.

“Ми наполягаємо на тому, що справа є терміновою, оскільки попри те, що у вересні РФ звільнила наших моряків, кримінальні справи проти них тривають. Тобто, вона і надалі продовжує заперечувати імунітет українських моряків. Три дні тому - майже через рік після того, як 25 листопада 2018 року їх було захоплено – РФ звільнила наші кораблі, вилучивши з них зброю, комунікаційне обладнання і документи. Таким чином, РФ продовжує порушувати Наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року та Конвенцію ООН з морського права. Трибунал має покласти край цим порушенням. Відтак, Україна вимагає остаточного, обов'язкового рішення про визнання РФ винною у порушенні низки статей Конвенції”, - наголосила Зеркаль.

За її словами, РФ намагається зробити слухання закритими.

“Попри те, що предметом справи є одне просте питання - кричуще порушення РФ фундаментального принципу міжнародного морського права - абсолютного імунітету військових суден та членів їхніх екіпажів, РФ намагається вибороти стільки ж часу для розгляду цієї справи, як і у справі стосовно порушення прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці. Крім того, Росія прагне зробити слухання максимально закритими”, - зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики в районі Керченської протоки атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід від порту Одеси в порт Маріуполя. 24 українські моряки були захоплені в полон, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років).

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада в акваторії Чорного Моря РФ передала Україні катери “Бердянськ”, “Нікополь” та буксир “Яни Капу”.

20 листопада вони прибули в український порт Очаків.