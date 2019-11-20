НАТО нарощує зусилля щодо безпеки у Чорному морі – Столтенберг

Міністри закордонних справ країн НАТО під час зустрічі у середу в Брюсселі погодили заходи щодо посилення безпеки в регіоні Чорного моря.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі на пресконференції за підсумками зустрічі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністри переглянули пакет заходів щодо безпеки у Чорному морі, які були ухвалені в квітні. Це включає тренування військово-морських сил, проведення навчань та обмін інформацією. Нещодавні візити Північноатлантичної ради в Грузію та Україну були доброю нагодою, щоб бачити цей пакет заходів у дії. Постійні військово-морські групи НАТО проводили навчання разом з кораблями Грузії та України, підвищуючи нашу здатність працювати разом", - сказав керівник Альянсу.

Він зауважив, що союзники продовжують здійснювати морське та повітряне патрулювання в регіоні Чорного моря.

"Водночас, ми вітаємо, що Росія нарешті повернула українські кораблі, які захопила минулого листопада. Це саме те, чого вимагав Міжнародний трибунал з морського права. Це крок у вірному напрямку перед "нормандським самітом" наступного місяця", - додав Столтенберг.

Як повідомлялося, зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії має відбутися 9 грудня у Парижі.

Фото: НАТО