НАТО не допустить повторення "кримського сценарію" у будь-якій з країн Альянсу – Столтенберг

Країни НАТО роблять потужні інвестиції у розвиток збройних сил, в колективну оборону та у систему стримування, що є чітким посланням потенційному агресору: Альянс не допустить повторення "кримського сценарію" у жодній з країн-союзниць.

Про це у вівторок у Брюсселі під час прес-конференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наші дії не спрямовані проти жодної конкретної країни. Але не має жодного сумніву: якщо один союзник піддаватиметься атаці, весь Альянс на це відповість. Таке розуміння допомагає уникати конфліктам та зберігати мир. Ми успішно робили це протягом 70 років. Агресивні дії Росії проти України стали "спусковим гачком" для зміцнення та адоптації Альянсу до нових загроз", - зауважив Столтенберг.

Він нагадав, що в рамках такої трансформації в НАТО були створені сили високої готовності, започатковано передову дислокацію бойових підрозділів на Сході Альянсу.

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"Все це надсилає абсолютно чіткий сигнал: те, що відбулося в Криму, не зможе відбутися проти будь-кого з наших союзників. Не має бути жодного ґрунту для непорозумінь або для недооцінки з цього приводу - ми не дозволимо такій ситуації статися. І це кращий спосіб, щоб зберегти мир", - наголосив генеральний секретар НАТО.