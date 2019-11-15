Зеленський подякував за відремонтовані КПВВ "Каланчак" та "Чонгар"

Контрольно-пропускні пункти на адмінмежі з Кримом та Донбасом тимчасові, бо настане день, коли і Крим, і Донбас повернуться до України.

Про це ідеться у повідомленні на сторінці Президента України Володимира Зеленського на сторінці у Facebook.

“Радий, що КПВВ «Каланчак» і «Чонгар» на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом відновили роботу після реконструкції”, - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що влітку під час поїздки до Херсонської області поставив завдання забезпечити повне облаштування цих контрольних пунктів до кінця року.

“Щиро дякую за вчасне завершення першої черги робіт – нарешті для наших громадян створені належні умови проходження паспортного та митного контролю. Очікую, що незабаром також завершиться облаштування сервісної зони КПВВ. І ми точно знаємо, що ці конструкції тимчасові, бо настане день, коли і Крим, і Донбас обов'язково повернуться до України і жодних кордонів між нами не буде!”, - наголосив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада з 12.00 години пункти пропуску "Каланчак" і "Чонгар" на адмінмежі з окупованим Кримом розпочали роботу.