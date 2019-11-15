Зеленський подякував за відремонтовані КПВВ

Зеленський подякував за відремонтовані КПВВ "Каланчак" та "Чонгар"

Укрінформ
Контрольно-пропускні пункти на адмінмежі з Кримом та Донбасом тимчасові, бо настане день, коли і Крим, і Донбас повернуться до України.

Про це ідеться у повідомленні на сторінці Президента України Володимира Зеленського на сторінці у Facebook.

“Радий, що КПВВ «Каланчак» і «Чонгар» на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом відновили роботу після реконструкції”, - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що влітку під час поїздки до Херсонської області поставив завдання забезпечити повне облаштування цих контрольних пунктів до кінця року.

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“Щиро дякую за вчасне завершення першої черги робіт – нарешті для наших громадян створені належні умови проходження паспортного та митного контролю. Очікую, що незабаром також завершиться облаштування сервісної зони КПВВ. І ми точно знаємо, що ці конструкції тимчасові, бо настане день, коли і Крим, і Донбас обов'язково повернуться до України і жодних кордонів між нами не буде!”, - наголосив Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада з 12.00 години пункти пропуску "Каланчак" і "Чонгар" на адмінмежі з окупованим Кримом розпочали роботу.

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