КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" на адмінмежі з Кримом відкрили після ремонту

Пункти пропуску "Каланчак" і "Чонгар"на адмінмежі з окупованим Кримом 15 листопада, розпочали роботу.

Про це написав голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов у Facebook.

"З 12.00 сьогодні розпочали свою роботу новозбудовані режимні зони в’їзду-виїзду "Чонгар" та "Каланчак". Контрольні пункти тимчасові. Працюють вже за графіком. Це перша черга будівництва. Далі - облаштування сервісних зон", - зазначив Кравцов.

Як повідомляв Укрінформ, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв 20 вересня поінформував, що на Херсонщині, на адмінмежі з Автономною Республікою Крим, розпочали будівництво нових КПВВ "Чонгар" і "Каланчак".

Відкриття після реконструкції КПВВ Чонгар. Фото: Олександр Корняков/Укрінформ