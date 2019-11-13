Представництво Президента у Криму матиме два офіси - у Херсоні та Києві

Представництво Президента України в АР Крим відкриє у Києві стратегічний офіс для винесення кримського питання на загальнодержавний рівень, а офіс у Херсоні залишиться тактичним центром для допомоги громадянам тимчасово окупованого півострова.

Про це заявив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич на брифінгу в середу, 13 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"17 жовтня Президент України підписав новий указ про Представництво Президента України в АР Крим, яким значно посилені спроможності нашого органу. Згідно з цим указом стратегічний центр Представництва буде знаходитися у місті Києві, а тактичний центр, безумовно, залишиться у місті Херсоні. Таким чином, ми працюватимемо у двох містах, щоб залишати можливість ефективно допомагати нашим громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території, але разом з тим, щоб мати зв'язки з центральними органами виконавчої влади і щоб бути, умовно кажучи, в центрі подій і виносити кримське питання на загальнодержавний порядок денний", - сказав Кориневич.

Він додав, що нині у Представництві працюють близько 20 співробітників, майже всі вони ще знаходяться у Херсоні, але команда буде розділена.

"У нас є гранична чисельність ставок - 35, з них частина команди знаходитиметься в Херсоні, частина - в Києві. Тож ми якраз зараз займатимемося побудовою спроможності київського офісу", - зазначив постпред Президента.

Коментуючи важливість відкриття офісу Представництва у столиці, Кориневич зауважив, що розміщений у Херсоні офіс має небагато важелів впливу на реальну ситуацію щодо Криму.

"Питання Криму навіть в межах України, не говорячи вже про міжнародний рівень, не буде вирішуватися в обласному центрі при всій повазі до цього чудового міста. Але херсонський офіс необхідний, щоб цей тактичний підрозділ надавав необхідні послуги кримчанам - сприяв в отриманні документів, у вступі до українських вишів, наданні житла чи захисті прав тих, хто реально перемістився з тимчасово окупованих територій через КПВВ і потребує допомоги. З цим Представництво усі ці роки справлялося і воно буде продовжувати це робити", - запевнив постпред Президента.

Він акцентував, що відкриття офісу в Києві, де розміщуються Верховна Рада, Офіс Президента, Кабінет міністрів та інші центральні органи виконавчої влади, а також представництва міжнародних організацій та посольства іноземних держав, дасть можливість ставити питання Криму на загальнодержавний і міжнародний порядок денний.

"Знаходячись в іншому місті, ми втрачаємо в оперативності. Тож ми вважаємо, що такий шлях є правильним", - наголосив Кориневич.

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Відповідаючи на запитання журналістів щодо вартості переїзду, він запевнив, що коштів на це піде "дуже мало".

"Насправді цей переїзд ми забезпечимо через відповідні органи, які нам нададуть приміщення, - це буде безкоштовно. Ми лише матимемо незначне збільшення фінансування, тому що наша гранична чисельність ставок зростає із 28 до 35-ти. Тобто насправді держбюджет не витратить майже нічого на цей переїзд", - резюмував Кориневич.