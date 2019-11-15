На КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" запрацюють автовокзали, пошта, ЦНАП та медпункт

На реконструйованих і відкритих 15 листопада КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" вже відсьогодні працюють пункти медичної допомоги та поштові сервіси "Нової пошти". Незабаром тут відкриються автовокзали, центри надання адмінпослуг та зони відпочинку для матері і дитини.

Про це на брифінгу 15 листопада на КПВВ "Чонгар" розповів голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Будівництво сервісних зон завершено. Тут можна отримати медичну допомогу, скористатися послугами поштового сервісу. Пункти медичної допомоги та поштові сервіси "Нової пошти" на двох КПВВ вже працюють відсьогодні. Також передбачається відкриття автостанцій, ЦНАП та зон відпочинку для матері і дитини", - підкреслив Гусєв.

Він зазначив, що окремі правозахисні організації висловлюють позицію щодо того, що у сервісній зоні на КПВВ не має бути ЦНАПів. Проте є підтримка донорів, які готові допомогти з обладнанням Центру надання адміністративних послуг.

"Ми думаємо, що ще треба зробити у сервісних зонах для потреб людей, які перетинають адмінкордон", - додав Гусєв.

Що стосується режимної зони, тут побудували адміністративні будівлі для митників та прикордонників, пункти контролю, санітарні зони, приміщення для відпочинку працівників, вольєр для службових собак.

За попередніми розрахунками, зекономлено коштів до 30% від початкової очікуваної вартості (передбачено близько 100 млн грн на реконструкцію двох КПВВ - це кошти донорів, що були передані до держбюджету).

Як повідомляв Укрінформ, під час представлення голови Херсонської ОДА на КПВВ "Чонгар" 13 липня Президент України Володимир Зеленський наголосив, що реалізувати другий, завершальний, етап проєкту - створення сервісних центрів з автовокзалами та центрами надання адміністративних послуг на КПВВ "Чонгар"і "Каланчак" - необхідно до 20 грудня. Якщо цього не станеться, голова ОДА буде звільнений.

Уряд 19 вересня на своєму засіданні підтримав пропозицію міністра інфраструктури Владислава Криклія і схвалив рішення про передачу функцій замовника з будівництва КПВВ від українського державного підприємства "Укрінтеравтосервіс" до АТ "Укрзалізниця".

Голова Херсонської ОДА Гусєв 20 вересня повідомив, що на Херсонщині, на адмінмежі з окупованим Кримом, розпочали будівництво нових КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Завершення першого етапу облаштування КПВВ (створення режимних зон) планувалося до 15 листопада.