"Суд" у Криму продовжив арешт Сулейманову — адвокат

В окупованому Росією Криму так званий Київський районний суд м.Сімферополя продовжив на три місяці, до 5 лютого 2020 року, арешт фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» (друга Сімферопольська група) Ескендера Сулейманова.

Про це з посиланням на адвоката Едема Семедляєва повідомляє Крим-SOS.

«Слідчий ФСБ просив продовжити термін арешту (Ескендера Сулейманова - ред.) на три місяці у зв'язку з тим, що не встигають провести всі слідчі заходи: допитати свідків, провести упізнання та експертизи», - сказав Семедляєв.

За словами адвоката, слідчий не зміг обґрунтувати свої припущення про те, що Ескендер Сулейманов може «сховатися або чинити тиск на свідків і знищити докази».

Семедляєв також додав, що «суд» виніс відносно слідчого ФСБ окрему ухвалу «у зв'язку з тим, що він порушив термін подачі клопотання: не подав протягом 7 діб».

Захист має намір оскаржити рішення «суду» про продовження арешту Ескендера Сулейманова до 5 лютого 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня 2019 року після обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали, а згодом і заарештували вісьмох осіб: Ризу Омерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова, Айдера Джеппарова, Руслана Нагаєва, Руслана Месутова, Ленура Халілова та Ельдара Кантемирова.

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження у зв'язку з їх переслідуванням в анексованому Криму.

Фото: Krym.org (RFE/RL)