"Суд" знову продовжив арешт вісьмом кримським татарам

“Слухання проходило в закритому режимі. Адвокати клопотали про пом'якшення запобіжного заходу... Проте всі аргументи захисту були відхилені і суд виніс рішення про продовження арешту до 5 лютого 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, адвокат Айдера Джаппарова подала клопотання про зміну запобіжного заходу на підписку про невиїзд, посилаючись на наявність у підсудного вісьмох дітей, які потребують опіки.

Крім того, найстарший фігурант цієї справи, Енвер Омеров, скаржився на виниклі в умовах СІЗО проблеми зі здоров'ям.

Як повідомляв Укрінформ, 10 червня 2019 року після обшуків в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському і Сімферопольському районах було затримано вісім осіб. У той же день суд почав їх заарештовувати за статтею про організації або участь у діяльності терористичної організації і стосуються релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження у зв'язку з проведенням російськими силовиками обшуків в анексированому Криму.