ФСБ заявляє про арешт іще одного українця на в'їзді до Криму

Співробітники прикордонного управління російської ФСБ в анексованому Криму затримали на в'їзді на півострів громадянина України. Як стверджують у відомстві, затриманий «намагався потрапити в Крим під іншим прізвищем».

Про це повідомляє Крим.Реалії.

За інформацією пресслужби прикордонного управління ФСБ, українця затримали на пункті пропуску в Армянську при перетині адмінкордону Криму з Херсонською областю.

«Чоловік навмисне змінив свої установчі дані, звернувшись для цього до міграційної служби України та оформивши новий паспорт», – цитують ФСБ кримські і російські ЗМІ.

У відомстві також зазначили, що «в'їзд українцеві в Росію заборонений до вересня 2020 року УФМС у Санкт-Петербурзі і Ленінградській області».

Повідомляється, що стосовно затримано порушено кримінальну справу, а також обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на два місяці.

Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Ім'я та прізвище затриманого українця не вказуються, його коментарі відсутні.

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30 жовтня співробітники ФСБ Росії повідомили про затримання двох севастопольців на адмінкордоні. До цього повідомлялося про затримання на в'їзді до Криму українця з боєприпасами.

У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують «контактів з окупантами».

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольні пункти в'їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».