ФСБ заявляє про арешт іще одного українця на в'їзді до Криму
Про це повідомляє Крим.Реалії.
За інформацією пресслужби прикордонного управління ФСБ, українця затримали на пункті пропуску в Армянську при перетині адмінкордону Криму з Херсонською областю.
«Чоловік навмисне змінив свої установчі дані, звернувшись для цього до міграційної служби України та оформивши новий паспорт», – цитують ФСБ кримські і російські ЗМІ.
У відомстві також зазначили, що «в'їзд українцеві в Росію заборонений до вересня 2020 року УФМС у Санкт-Петербурзі і Ленінградській області».
Повідомляється, що стосовно затримано порушено кримінальну справу, а також обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту на два місяці.
Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Ім'я та прізвище затриманого українця не вказуються, його коментарі відсутні.
30 жовтня співробітники ФСБ Росії повідомили про затримання двох севастопольців на адмінкордоні. До цього повідомлялося про затримання на в'їзді до Криму українця з боєприпасами.
У Держприкордонслужбі України неодноразово заявляли, що ідентифікувати затриманих ФСБ на адмінкордоні з Кримом громадян України неможливо, оскільки російська сторона не відкриває їхні персональні дані. Також українські прикордонники стверджують, що не підтримують «контактів з окупантами».
Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольні пункти в'їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».