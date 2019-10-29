ФСБ заявляє, що затримала українця при в'їзді в окупований Крим

Прикордонники російської ФСБ в окупованому Криму повідомили, що затримали громадянина України, який їхав на півострів.

Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на ФСБ.

«В автомобільному пункті пропуску «Перекоп» при огляді транспортного засобу, який прибув з Херсонської області під керуванням громадянина України 1960 року народження, в одній з сумок співробітники управління виявили кілька світлошумових патронів калібром 9 мм», - зазначається в повідомленні.

У ФСБ стверджують, що чоловік не зміг повідомити про цілі провезення на територію півострова «боєприпасів», під якими маються на увазі виявлені світлошумові патрони.

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Раніше 22 жовтня в прикордонуправлінні ФСБ повідомили, що затримали на адмінкордоні Криму з Херсонською областю чоловіка, в багажі якого виявили пневматичну гвинтівку.