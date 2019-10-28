ФСБ звинуватила українця Приходька у підготовці теракту в Криму

Російська ФСБ в окупованому Криму пред'явила українцю Олегу Приходьку обвинувачення в підготовці терористичного акту та незаконному виготовленні вибухових речовин.

Про це з посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова повідомляє Крим.Реаліі.

«Сьогодні пройшли слідчі дії з політв'язнем, громадянином України Приходьком Олегом Аркадійовичем. Йому було пред'явлено звинувачення, а також слідчий ознайомив нас із постановою щодо призначення низки експертиз - це амбулаторно-психіатрична експертиза, біологічна, вибухотехнічна та комплексна лінгвістична експертиза. В частині обвинувачення Олегу Приходьку ставлять підготовку до теракту за ч.1 ст.30 і ч.1 ст. 205 КК Росії, а також незаконне виготовлення вибухових речовин за ч.1 ст. 223-1 КК Росії», - розповів адвокат.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня Київський районний суд у м. Сімферополь заарештував Олега Приходька на два місяці, до 10 грудня 2019 року. Йому інкримінують підготовку вибуху в Сакській адміністрації.

Приходько свою провину заперечує і вважає цю справу політичним переслідуванням за його проукраїнську позицію.

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі) через арешт у Криму проукраїнського активіста.

Фото: RFE/RL