Кримські активісти відвідали родину заарештованого Приходька

Кримськотатарські активісти в окупованому Криму відвідали сім'ю арештованого українця Олега Приходько.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Ельмаз Киримли.

“Сьогодні ми приїхали підтримати родину Олега Приходько - громадянина України, проти якого в Криму порушили кримінальну справу за ст. 223.1 КК РФ (незаконне виготовлення вибухових речовин) та ст. 205 КК РФ (терористичний акт)”, - повідомила активістка.

Вона подякувала за гостинність Любові Приходько і зазначила, що сім'ї переслідуваних у окупованому Криму громадян не залишаться наодинці зі своїми проблемами.

“Важливо, щоб родини наших незаконно переслідуваних громадян знали, що вони не залишились наодинці із випробуваннями, що випали на їх долю. Що є люди, які поруч”, - написала Киримли.

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Вона також підкреслила, що арештований Олег Приходько - хороший сім'янин, працьовита людина, і сусіди називають його добрим і порядним.

Разом з Киримли сім'ю Приходько провідали активісти Зевджет Куртумеров і Абдурешит Джеппаров.

Як повідомлялося, 10 жовтня Київський районний суд в м. Сімферополь заарештував Олега Приходька на два місяці (за попереднім слідством), тобто до 10 грудня 2019 року. Йому інкримінують підготовку вибуху в сакській адміністрації.

Приходько свою вину заперечує і вважає цю справу політичним переслідуванням за його проукраїнську позицію.