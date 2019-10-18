Приходьку у кримському СІЗО не віддають передані родичами ліки

У сімферопольському СІЗО в окупованому Росією Криму українцю Олегу Приходьку не віддають передані йому родичами ліки.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на адвоката Приходька Назіма Шейхмамбетова, який відвідав його.

«Олег Аркадійович має ряд захворювань шлунково-кишкового тракту, також по лінії урології, і родичі зробили йому передачу в понеділок - окуляри і медикаменти. Однак ліки, з невідомих мені причин, йому не віддали. Причину будемо з'ясовувати у адміністрації СІЗО і в медслужбі», - сказав адвокат.

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Як зазначив Шейхмамбетов, Приходько має задовільний вигляд, його досі тримають у карантинній камері, але, за словами підзахисного, найближчими днями його обіцяють перевести до загального блоку.

За словами Приходька, продуктову передачу він отримав, а ліки - ні. Захист має намір оскаржити такі дії керівництва СІЗО.

«Я розповів Олегу Приходьку про те, що його затримання викликало великий резонанс у суспільстві. Він висловив слова подяки всім тим, хто його підтримує. Він ще раз запевнив, що далекий від усіх злочинів, які йому інкримінують. Він лише висловлював свою думку і залишається патріотом України. Окремо він наголосив на підтримці кримськотатарського народу, моральній і психологічній», - додав Шейхмамбетов.

Проукраїнського активіста в Криму Олега Приходька затримали вранці 10 жовтня. Йому закидають статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Крім того, його звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації міста Саки. Приходька заарештували на два місяці - до 10 грудня.