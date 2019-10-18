Україна вимагає від РФ звільнити арештованого у Криму активіста Приходька

РФ має припинити поповнювати свій список українських політичних в'язнів і звільнити їх усіх, включаючи незаконного арештованого днями в окупованому Криму активіста Олега Приходька.

Про це заявив радник Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Головченко під час засідання Постійної ради ОБСЄ в четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"На жаль, російська сторона продовжує тиск і залякування. Увечері 9 жовтня російські окупаційні служби безпеки затримали українського активіста Олега Приходька та його дружину (як свідка) в їхньому будинку в Криму. Згодом його звинуватили у "незаконному виготовленні вибухових речовин" та у "терористичному акті", - зазначив він.

Український дипломат звернув увагу присутніх делегацій країн-членів ОБСЄ на те, що на оприлюдненому пізніше відео видно, як російські окупанти обшукували гараж активіста самотужки, а сам Приходько спостерігав за цим здалеку на вулиці.

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"Підкидання так званих "доказів" у будинки українських та кримськотатарських активістів залишається звичною практикою для російських органів. Це - черговий політично мотивований випадок із застосуванням сфабрикованих звинувачень в переліку репресивних дій Росії в окупованому Криму. Ми рішуче засуджуємо таку поведінку і вимагаємо від російської сторони припинити розширення списку українських політичних в'язнів та звільнити їх усіх, включаючи нещодавно затриманого пана Приходька", - підкреслив Головченко.

Як повідомлялося, 9 жовтня ввечері в анексованому Росією Криму силовики затримали та відвезли в невідомому напрямку проукраїнського активіста Олега Приходька. 10 жовтня затримали його дружину Любов Приходько, яка проходить у справі свідком. За інформацією адвоката Шейхмамбетова, Приходьку інкримінують дві статті – "терористичний акт" і "незаконне виготовлення вибухових речовин".

10 жовтня так званий суд в окупованому Криму обрав запобіжний захід українцю — утримання під вартою строком на два місяці.