Рідним арештованого в Криму активіста Приходька вдалося передати йому ліки

Заарештованому в анексованому Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку рідні передали необхідні йому ліки.

Про це 15 жовтня Крим.Реалії розповіла його донька Наталя.

«Минулої суботи ми передавали, те що він просив. Єдине, що тільки вчора ми змогли віддати ліки, які він приймає. Зараз у нього є все необхідне. А так ще передали дещо з речей, їжу...», - сказала Наталя.

За її словами, у Приходька є ряд хвороб, через які йому необхідно приймати ліки.

У коментарі виданню адвокат Приходька Назім Шеїхмамбетов, сказав, що наразі у його підзахисного немає скарг на здоров'я.

«Стан здоров'я - задовільний. Скарг на даний момент немає. Але треба зазначити, що Олег має ряд захворювань і є великий ризик, що в умовах слідчого ізолятора ці захворювання можуть загостритися», - сказав він.

Про затримання проукраїнського активіста в Криму Олега Приходька вранці 10 жовтня повідомив український політик з Євпаторії, народний депутат України сьомого скликання Едуард Леонов. Також була затримана дружина активіста Любов Приходько.

Співробітники ФСБ інкримінують Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Криму заарештував активіста на два місяці. Він буде перебувати в СІЗО до 10 грудня.

Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі) через арешт в Криму проукраїнського активіста.

Фото: Крим.Реалії.