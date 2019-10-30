ФСБ затримала на адмінкордоні з Кримом двох севастопольців

ФСБ затримала на адмінкордоні з Кримом двох севастопольців

Укрінформ
На адміністративному кордоні з окупованим Кримом ФСБ затримала двох жителів Севастополя, які нібито перевозили препарати з групи опіатів.

Про це повідомляє Крим.Реаліі.

"Співробітники ФСБ Росії повідомили про затримання двох севастопольців на адмінкордоні між Херсонщиною та материковою Україною", - йдеться в повідомленні.

Затримання проводилися в пунктах пропуску "Армянськ" і "Джанкой".

ФСБ стверджує, що причина затримання севастопольців - ввезення до Криму медичного препарату з групи опіатів "субутекс". За даними російських силовиків, за місцем проживання одного із затриманих було проведено обшук.

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В цілому, стверджують силовики, вони вилучили близько 500 доз наркотичного засобу "бупренорфін".

Стосовно обох затриманих, імена яких невідомі, порушено кримінальні справи за "контрабанду наркотичних засобів".

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