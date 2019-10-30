ФСБ затримала на адмінкордоні з Кримом двох севастопольців
Укрінформ
На адміністративному кордоні з окупованим Кримом ФСБ затримала двох жителів Севастополя, які нібито перевозили препарати з групи опіатів.
Про це повідомляє Крим.Реаліі.
"Співробітники ФСБ Росії повідомили про затримання двох севастопольців на адмінкордоні між Херсонщиною та материковою Україною", - йдеться в повідомленні.
Затримання проводилися в пунктах пропуску "Армянськ" і "Джанкой".
ФСБ стверджує, що причина затримання севастопольців - ввезення до Криму медичного препарату з групи опіатів "субутекс". За даними російських силовиків, за місцем проживання одного із затриманих було проведено обшук.
В цілому, стверджують силовики, вони вилучили близько 500 доз наркотичного засобу "бупренорфін".
Стосовно обох затриманих, імена яких невідомі, порушено кримінальні справи за "контрабанду наркотичних засобів".