Бородянський назвав сміливими українських артистів, які гастролюють у Криму

Міністр культури, молоді та спорту вважає сміливими українських артистів, які їдуть виступати на тимчасово окуповані території, щоб "донести український контекст".

Про це Володимир Бородянський сказав в інтерв'ю Радіо Свобода у відповідь на запитання, як він ставиться до гастролей українських артистів у Криму.

"У моєму розумінні, якщо український артист перетинає український кордон і їде на українську територію, яка тимчасово окупована, і виступає там, і доносить українські контексти й український наратив, то я вважаю, що це надзвичайно смілива людина", - наголосив Бородянський.

Водночас він зазначив, що це ризиковано - адже артиста з українською позицією можуть арештувати на окупованій території.

Як повідомлялося, співак Олег Винник на пресконференції 1 жовтня висловив невдоволення у зв'язку з тим, що не має права поїхати виступати до Криму, бо його "назвуть зрадником". "Чому ми купатися маємо право туди поїхати, а виступити -​ не маємо права?", - зауважив співак.

Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що поділяє позицію, відповідно до якої держава має забороняти в’їзд на свою територію артистам, котрі підтримують агресію проти України.