Бородянський заявляє, що Україна не програла інформаційну війну РФ

Україна вистояла у боротьбі з масштабною і серйозною машиною спотворення інформації.

Про це заявив міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я не погоджуюсь з тим, що Україна програє інформаційну війну, те що ми зробили в Україні протягом останніх п'яти років... .Проти нас працює масштабна, серйозна, відлагоджена машина зі спотворення інформації. І Україна у цьому вистояла. Україна як країна створила у суспільстві, у державних інституціях і в силових відомствах інструменти, які цю агресію стримали. Я вважаю, що ми виграли цю боротьбу на своєму полі і у світі точно", - сказав Бородянський.

Він додав, що якщо порівняти ресурси, які були "з тієї сторони задіяні, і якими ресурсами боролася Україна проти цієї агресії, це незрівняні ресурси".

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Бородянський наголосив, що Україна має посилювати захист інформпростору та має збільшувати якісний український контент.